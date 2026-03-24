Altobelli: "Con Lautaro tornerà la solita Inter". Berti: "Milan e Napoli non mi fanno paura"

Nicola Berti è stato il simbolo dell'Inter, giocando per 10 anni con la stessa maglia, e ancora oggi in tanti tifosi nerazzurri sono a lui affezionati. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha spiegato che il livello si è un po' abbassato, ma comunque non intravede una crisi tale da poter far perdere il campionato agli uomini di Chivu: "Milan e Napoli non mi fanno paura, per ora… L'assenza di Bastoni è sottovalutata, è fondamentale, e poi torna Lautaro, decisivo pure tatticamente".

Alessandro Altobelli, ex attaccante, si è invece domandato come si faccia a parlare di crisi con un vantaggio di 6 punti in classifica: "Delle altre che dovremmo dire?". I problemi comunque ci sono e Altobelli si interroga su come risolverli. Un'idea è quella di sperare nel ritorno di Lautaro Martinez: "Con lui sarà la squadra che conosciamo. È il fiore all'occhiello".