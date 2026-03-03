Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Berti, stoccata a Leao: "Ha fatto bene a caricare il Milan, specie se sei palesemente inferiore"
© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:24
Yvonne Alessandro

"Sapete che vi dico? Ha fatto bene, bravo Leao! In una partita così è giusto caricare il proprio esercito, soprattutto se sei palesemente inferiore all'avversario". Non scende a compromessi e lancia una frecciata velenosa Nicola Berti, ex nerazzurro, al numero 10 del Milan dopo le dichiarazioni recenti del portoghese in vista del derby contro l'Inter. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha proseguito: "Questi dieci punti di differenza in classifica non sono casuali: in città c'è un cugino che è nettamente meglio dell'altro, lo sappiamo noi e lo sanno pure loro...".

Repliche e sfottò a parte, Berti si è poi soffermato sul lavoro svolto da Cristian Chivu finora all'Inter: "Non ho mai avuto il minimo dubbio su di lui", ha esordito. "Parliamo di un interista vero, di un ragazzo intelligentissimo e di un allenatore preparato. Mi piace sempre cosa dice e come lo dice, e mi piace anche il tipo di squadra killer che ha creato: non era facile farsi seguire così, ma adesso trascina tutti. A capo dell’Inter ora c’è lui".

Intanto però l'Inter non vince un derby da due anni: "Un po’ di sfortuna e qualche errore, ma sono semplicemente cicli: a volte ti va bene e a volte ti va male. Il derby, però, ti mette davanti a uno specchio, ti obbliga a capire se hai anima e questa Inter ce l’ha: poco, ma sicuro. Però, ora è arrivato il momento di scacciare tutta questa sfiga".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
