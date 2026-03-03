Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano uno così"

L'ex centrocampista nerazzurro Nicola Berti ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in vista dell'avvicinamento al derby contro il Milan che potrebbe riaprire i discorsi Scudetto o chiuderli quasi virtualmente. Al momento il gap tra le due meneghine è di 10 punti, con Chivu capolista e Allegri all'inseguimento: "Lo sanno tutti che ho la lingua lunga... Una volta dopo un derby di Coppa Italia dissi 'meglio sconfitti che milanisti” e lo ripeterei altre cento volte", ha messo in chiaro le cose il 58enne.

In seguito Berti ha messo in risalto chi, a suo parere, rappresenta fortemente i valori di interismo nella truppa di Chivu: "L'anima italiana che traina il gruppo da anni. Gente come Bastoni, che è stato messo in croce senza un motivo per puro perbenismo", ha esordito. "O come Barella, il mio preferito". Il centrocampista sardo si è un po' perso in termini di gol e assist questa stagione, ma l'ex nerazzurro ha voluto sottolineare che "è sempre una garanzia". "E ovviamente metto dentro anche Dimarco, con quel piedino lì...".

Infine, Pio Esposito, per il quale Berti si è speso così: "Il mostro! Quanto mi gasa anche lui quando mostra i muscoli dopo un gol. Gli altri se lo sognano un bomber così, potrebbe fare il titolare ovunque, dal Milan alla Juve, invece da noi cresca tranquillo con Lautaro e Thuram. Abbiamo in casa il talento migliore di questa generazione e dobbiamo aiutarlo. Su questo aspetto Chivu è un maestro, ma io non ho mai avuto il minimo dubbio su Cristian".