Altobelli: "Inter, quest'anno lo scudetto sarebbe importante ma non dimenticare l'Europa"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter Alessandro Altobelli ha elogiato il lavoro di Chivu in nerazzurro: "Stiamo parlando di un ex giocatore che è stato tanti anni in campo e capisce bene certe dinamiche". Al tecnico nerazzurro non gli si può rimproverare con il club che, secondo la sua opinione, "ha indovinato la scelta e lui lo sta ripagando facendo un ottimo lavoro".

Per quanto riguarda gli obiettivi, "Spillo" non si sbilancia sottolineando come una società come l'Inter non può permettersi di decidere in quale competizione debba andare avanti. "Finora, in campionato, l’Inter ha dimostrato di avere una squadra all’altezza ma non sarà facile continuare a giocare tante partite. Ci sarà bisogno di grande professionalità e di un lavoro importante di tutti per far trovare la squadra sempre pronta per tutti questi impegni".

Per Altobelli, conclude, questo può essere l’anno giusto per tornare a sorridere in Serie A e superare le delusioni dell’anno scorso. "Per il resto, vedremo partita dopo partita… Ma lo scudetto quest’anno sarebbe importantissimo. Siamo in testa e abbiamo una rosa all’altezza, quindi dico: andiamo avanti così, dando il massimo in campionato e poi però anche in Europa. Arsenal e Borussia andranno preparate benissimo; sappiamo quanto conta e quanto vale la Champions. Anche dal punto di vista economico...".