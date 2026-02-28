Inter, senti Altobelli: "Scudetto e Coppa Italia, ci metterei la firma. Dumfries come nuovo acquisto"

Rimasta senza Champions, l'Inter ora non può sbagliare e puntare al bis tra Scudetto e Coppa Italia. Ne sa qualcosa l'ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per discutere della situazione nella quale versa ora la squadra di Chivu: "Il distacco di 10 punti è molto difficile da recuperare per il Milan", ha esordito. L’Inter in campionato sta dimostrando da mesi di essere la più forte, quella che gioca meglio, che ha più idee e tanti cambi a disposizione. E ora non gli resta che raggiungere questo traguardo. Lo deve ai tifosi".

"Anzi, questi traguardi perché allo scudetto aggiungo la Coppa Italia. Sarebbe una “doppietta” incredibile", ha aggiunto. La delusione dall'Europa, a detta di 'Spillo', sarebbe già acqua passata: "Questa penso sia stata già superata. L’Inter è una squadra che sa guardare avanti e, anzi, guai pensarci ancora, è una pagina che adesso va archiviata, dimenticata. In Europa la concorrenza è ben diversa rispetto a quella “nostrana". Rilanciando le ambizioni dei nerazzurri: "Ripeto, abbiamo campionato e Coppa Italia da conquistare e io ci metterei la firma a vincere questi due trofei ogni anno".

Con un Denzel Dumfries in più, tornato dopo il calvario alla caviglia: "È praticamente come un nuovo acquisto per questa seconda parte di stagione. Corre per due, mette palloni in mezzo, è un elemento che ti cambia le partite".