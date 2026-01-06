Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Altobelli sicuro: "Lautaro tra i top del mondo. Se resta all'Inter può battere il record di Meazza"

Altobelli sicuro: "Lautaro tra i top del mondo. Se resta all'Inter può battere il record di Meazza"
Niccolò Righi
Oggi alle 10:15Serie A
Niccolò Righi

Quello messo a referto contro il Bologna è stato 167esimo gol messo a segno da Lautaro Martinez, quarto bomber all time con la maglia nerazzurra e con il mirino sul podio di Boninsegna (173 reti), Altobelli (209 reti) e il quasi inarrivabile Meazza (284 reti). Per parlare del capitano argentino è intervenuto a La Gazzetta dello Sport proprio 'Sillo', che ha detto: "Succederà, mi prenderà, per fortuna aggiungo! Quando è in forma vede la porta come nessun altro. Speriamo che non ci lasci mai, si merita ogni gioia, di gol non gliene auguro 200, ma 400...".

Questo che stiamo vedendo è il miglior Lautaro di sempre?
"Non credo sia nel suo miglior momento, in altre occasioni è stato più letale e potrà crescere ancora. Diciamo, semplicemente, che non ha limiti. Vedendolo giocare a tutto campo - destro, sinistro, colpo di testa come col Bologna, protezione, assist: tutto -, a volto penso: “Che bravo, quella scelta l’avrei fatta anche io...”".

Lautaro, Pulisic e Hojlund, in vetta alla classifica cannonieri, chi è più forte?
"Quello che ne ha segnati di più, quindi... Ma Lautaro è, da tempo ormai, tra i migliori del mondo e non solo della Serie A. Facciamo i conti: ha 28anni e, immaginando che giochi all’Inter fino a 34, quindi altre sei stagioni, può segnare altre 100 reti: anche il primato del grande Meazza non gli è proibito. Cosa gli consiglierei per allungare la carriera? Mantenere questa testa fredda e questo caldo amore per l'Inter".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
