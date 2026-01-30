Altra frecciata di Felipe Melo alla Juve: "Forza Gala, riscriviamo la storia come abbiamo fatto"

Felipe Melo non ha mai nascosto la sua fede per il Galatasaray e non ha perso occasione per rifarlo di nuovo. L'ex centrocampista infatti ha postato su Instagram le foto della sfida vinta 1-0 contro la Juventus, altra sua ex squadra, del lontano 2013, quando poi i bianconeri furono eliminati sotto la neve di Istanbul in un match giocato in due giorni differenti.

Il commento dell'ex Inter è chiaro: "Riscriviamo la storia come abbiamo fatto prima. Puoi farlo di nuovo con la forza che hai guadagnato dalla tua storia, glorioso Galatasaray! ❤️". Nel corso della sua carriera, ma anche dopo, il brasiliano ha ribadito sempre non essere rimasto così legato ai colori bianconeri come invece successo con quelli giallorossi. Siamo certi che a Torino non l'avranno presa benissimo, ma la Vecchia Signora può sempre rifarsi vincendo il doppio confronto valido per i playoff di Champions League.