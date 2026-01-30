TMW
Sorpresa Lazio: accordo con l'Union Berlino per Diogo Leite e Romagnoli va al Al-Sadd
Mercato della Lazio sempre in grande fermento: è infatti in chiusura l'affare con l'Union Berlino per Diogo Leite, accordo con il club per 2,5 milioni. Sarà il nuovo centrale della squadra di Maurizio Sarri grazie ad un'operazione lampo del ds Fabiani, che ha sfruttato la scadenza a giugno del centrale portoghese.
E' la conseguenza immediata della cessione di Alessio Romagnoli, che si è sbloccata in queste ore: dopo le insistenze del giocatore il club ha ceduto e in queste ore si sta organizzando il viaggio per il Qatar del centrale italiano. Gli emissari del club qatariota sono a Roma da stamattina e dopo l'ok di Lotito, l'obiettivo è far partire domani Romagnoli in direzione Qatar, con il mercato che chiuderà proprio domani.
