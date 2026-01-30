Nicolussi Caviglia: "Auguro il meglio alla Fiorentina. Spero di meritarmi la stima qui a Parma"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Parma, il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia ha brevemente parlato anche della sua ultima avventura con la maglia della Fiorentina e della super sfida contro un'altra sua ex squadra come la Juventus. Queste alcune delle sue parole:

Com'è cambiato Nicolussi Caviglia dalla prima esperienza con la maglia del Parma?

"È un ritorno molto piacevole per me. Sono stato qua pochi mesi ma già avevo capito la società e la città. Ringrazio molto la società, anche il mister con cui ho già parlato. Spero di meritarmi la stima dei tifosi".

L'esperienza a Firenze non è andata come si augurava...

"Auguro il meglio alla società e ringrazio coloro con cui ho lavorato".

Che sensazione le suscita giocare subito contro la Juve?

"È una partita di cartello, bella da giocare, contro una squadra nella quale ho fatto un grande percorso. La ritengo una partita importante ma come tutte le altre".