Altro assist di Frattesi, Thuram fa doppietta e l'Inter gioca sul velluto: poker al Venezia
L'Inter cala il poker a inizio secondo tempo nel match contro il Venezia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie ancora a Marcus Thuram, che firma la sua doppietta personale. Grande cross di Frattesi dall'out di di destra che trova la testa del francese che a botta sicura di testa non può sbagliare. 4-0 al Meazza.
