Inter-Venezia 5-1, le pagelle: le punte di Chivu sanno segnare anche da fuori. Diouf, che esordio

Risultato finale: Inter-Venezia 5-1

INTER (A cura di Pierpaolo Matrone)

Martinez 6 - Prima volta in porta dopo l'incidente, sbaglia un paio di palloni coi piedi all'inizio ma poi si scioglie. Esente da colpe sul gol beffardo di Sagrado.

Bisseck 6,5 - Sulla carta difensore, di fatto una partita intera giocata nella metà campo avversaria. Si lancia spesso e volentieri in avanti, senza rischiare nulla dietro.

De Vrij 6 - Primo tempo amministrato in scioltezza, ripresa idem, anche se forse sul gol di Sagrado poteva fare meglio nel duello con Fila.

Carlos Augusto 6 - Sfortunato a deviare in porta un tiro non irresistibile di Sagrado. Prima e dopo regge senza patemi e difende con aggressività, come vuole Chivu.

Diouf 7 - Al debutto da titolare in maglia Inter, trova anche il suo primo gol in Italia, con un'azione che parte da lui e poi finalizza alla grande con un tiro a fil di palo. Dimostra a Chivu che ora ha una freccia in più, da utilizzare anche al posto di Dumfries.

Frattesi 7 - Ci si aspettava risposte e risposte sono arrivate. Due, chiarissime, con il doppio assist, prima a Diouf e poi a Thuram, è un messaggio diretto all'allenatore: qui ci sono anch'io.

Zielinski 6,5 - Qualità e quantità in mezzo al campo. Dopo un suo recupero nella metà campo avversaria e un pallone in verticale per Thuram, arriva il 3-0. Quindi c'è pure la sua firma. Dal 46' Mkhitaryan 6,5 - Rimasto ai box per oltre un mese causa infortunio, il suo ritorno è assolutamente positivo. Sfiora il gol in un paio di occasioni e confeziona anche l'assist per Bonny.

Sucic 6 - Dopo il primo tempo così così di Pisa, viene confermato titolare e fa il suo, pur senza particolari guizzi. Dal 79' Bovo s.v.

Luis Henrique 6 - Va solo vicino alla rete e solo a tratti brasilianeggia, ma quando si accende regala belle giocate. Da testare con avversari di livello superiore. Dal 60' Cocchi 6 - Sembrava potesse giocare dall'inizio, invece Chivu gli riserva l'ultima mezzora senza grossi sussulti.

Esposito 7 - La prima gioia a San Siro con la maglia dell'Inter è meritatissima. Anche perché la rete è bellissima: un missile terra area che si insacca all'angolino. Ottima anche l'intesa con Thuram. Dal 78' Spinaccè s.v.

Thuram 7,5 - Un gol da fuori area, un altro in tuffo di testa. Giusto per ricordare a tutti (compagni di reparto compresi) che è lui a dominare nella classifica del fiuto del gol nello spogliatoio. Attaccante puro, di razza. Dal 61' Bonny 7 - Fa la lotta nei suoi primi minuti in campo, poi fa vedere che è fisico ma anche tecnica, trovando un gol dai sedici metri bellissimo.

Cristian Chivu 7,5 - Cambiano gli uomini, non i principi di gioco. Che poi, se cambi gli attaccanti e peschi Esposito e Thuram, è tutto più facile. Dopo un avvio così così quella dell'Inter diventa un'esibizione per quasi 70 minuti: passaggio del turno ipotecato già nel primo tempo e così pure la possibilità di gestire al meglio le energie di tutti. Solo cose belle, per lui, stasera.

VENEZIA (A cura di Matteo Selli)

Grandi 4.5 - Una serata difficile per lui che non giocava da anni una gara ufficiale, sui gol, almeno, non ha colpe eccessive.

Venturi 4.5 - Dal suo errore nasce il 3-0, rischia il rosso buttando giù Esposito in campo aperto, graziato da Di Marco.

Korac 5 - Può poco davanti allo spumeggiante attacco nerazzurro.

Sidibè 4.5 - Sbaglia tantissimo, Diouf da quella parte gli fa venire il mal di testa, tanto che la sua partita dura solo 45' minuti. Dal 46' Schingtienne 5 - Non brilla neanche lui, ma dà sicuramente più sicurezza.

Sagrado 6 - Si toglie una bella soddisfazione segnando a San Siro, per il resto la sua gara non è indimenticabile, anzi.

Duncan 5.5 - Ci prova, è sicuramente il calciatore con più esperienza in Serie A dei suoi.

Bohinen 5 - Evanescente, non è mai coinvolto a pieno nel gioco, travolto dalla gamba dei suoi dirimpettai.

Lella 4.5 - Prova a farsi vedere in attacco, ma non gli riesce quasi mai con efficacia. Dall'80' Kike Perez sv.

Haps 4.5 - Sbaglia tutto e rischia anche di far fare la doppietta ad Esposito regalandogli il pallone. Dal 63' Fila 5.5 - Entra e serve subito un assist per Sagrado, molto più di quanto fatto dai suoi compagni in attacco in tutta la partita.

Compagnon 5 - Si vede poco e quando lo fa non lascia il segno. Dall'81' Hainaut sv.

Casas 4.5 - Riesce a toccare ancora meno palloni del compagno di reparto, ai limiti del senza voto. Dall'81' Adorante sv.

Giovanni Stroppa 5 - Il suo Venezia non arrivava a San Siro con velleità di vittoria e si è visto, poco potevano i suoi uomini, peraltro ampiamente ruotati, contro un'Inter anch'essa rimaneggiata, ma comunque troppo più forte.