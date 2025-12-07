Altro che tabù! A Torino per il Milan è sempre una tragedia. Obiettivo: invertire il trend

L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, dalle parti di Milanello, è già stata smaltita. C'è, infatti, da riprendersi il primo posto, finito momentaneamente nelle proprietà dell'Inter dopo il 4-0 di ieri al Como, e il campionato aveva ed ha l'assoluta priorità nella stagione milanista. La trasferta di Torino è, dunque, il primo pensiero. E non c'è niente che la stia intaccando.

Tabu

Anche perché, per i colori rossoneri, la trasferta in terra granata è sempre tostissima. Il Diavolo, infatti, non vince contro la squadra di Cairo dall'anno prima della vittoria dello Scudetto: fu una vittoria roboante per 0-7 che lanciò il Milan di Pioli verso la Champions League. Negli anni successivi un pareggio per 0-0, nell'anno dello Scudetto, e due sconfitte per 2-1 e una per 3-1. In generale, negli ultimi 13 anni, è arrivata una sola vittoria. Numeri pazzeschi che testimoniano bene la difficoltà della sfida.

Le parole di Ricci

Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha presentato la sfida di campionato in programma lunedì sera contro il Torino, partita alla quale tiene particolarmente essendo lui stato capitano dei granata nelle scorse stagioni prima di approdare in rossonero. "È vero, si vinceva sempre - altro sorriso - e, ora che sono dall’altra parte della barricata, dico che è un motivo in più per provare a invertire questo trend. Le difficoltà che abbiamo avuto con le medio-piccole credo facciano parte del nostro percorso di crescita. Sono cambiati tanti giocatori ed è cambiata pure l’identità della squadra dopo l’arrivo di Allegri: riuscire a diventare implacabili pure nelle partite “normali” credo sia il passo che ci manca per diventare davvero una grande: è una questione di mentalità ed è lo scoglio da superare".