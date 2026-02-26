TMW Altro rinnovo in casa Juventus. Accordo totale per il prolungamento di Pinsoglio

Proseguono i rinnovi di contratto in casa Juventus. Dopo quello importantissimo di Kenan Yildiz dei giorni scorsi ed in attesa di formalizzare quello oramai imminente di Weston McKennie fino al 2030, la società bianconera ha deciso di accelerare anche per un altro membro della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Nello specifico si tratta di Carlo Pinsoglio, terzo portiere il cui attuale accordo è in scadenza al termine di questa stagione. Il classe '90 ha trovato l'accordo per allungare la sua permanenza in bianconero di una ulteriore stagione, fino al giugno del 2027. Un prolungamento a suo modo importante, col giocatore che è in rosa dal 2017 e che nel tempo si è ricavato un ruolo da uomo spogliatoio nonostante le sole 6 presenze complessive.

Sullo sfondo resta poi la questione Luciano Spalletti, con la Juventus che anche ieri ha ribadito per bocca di Giorgio Chiellini la propria volontà di andare avanti col tecnico di Certaldo al netto delle recenti difficoltà: "Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora "purtroppo" avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".