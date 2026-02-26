Ufficiale "Dai un po' eh!". La Juventus ha annunciato il rinnovo di Carlo Pinsoglio

Come anticipato alcune ore fa, la Juventus ha definito il rinnovo del contratto del terzo portiere Carlo Pinsoglio. L'estremo difensore, che era in scadenza al termine dell'attuale stagione, ha prolungato fino al giugno del 2027. Questa la nota della Juventus:

"Carlo Pinsoglio ha prolungato il suo legame con la Juventus: la sua storia d'amore con i nostri colori proseguirà ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Quello tra Pinso e il nostro Club è un legame indissolubile, iniziato anni fa nel Settore Giovanile e consolidatosi con il suo ritorno in bianconero nel 2017, dopo sette anni in giro per l'Italia a difendere la porta di diverse squadre. Il suo obiettivo, però, è sempre stato uno: tornare, un giorno, a casa, per continuare a onorare i nostri colori. E così è stato.

Tornando all'attualità, Carlo non è solo un estremo difensore pronto a dare il massimo ogni volta che viene chiamato in causa; è l'anima dello spogliatoio. Rappresenta alla perfezione lo "stile Juve". Pinsoglio, nel corso delle stagioni, è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i compagni grazie alla sua leadership positiva, al suo essere una fonte inesauribile di energia e, soprattutto, un chiaro esempio di abnegazione e impegno.

Siamo felici di sapere che il suo carisma continuerà a essere una costante in ogni allenamento e in ogni partita.

Dai un po' eh, Pinso! Avanti insieme!".