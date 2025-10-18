Atalanta-Juventus, i convocati di Tudor: out Pinsoglio, Miretti, Bremer, Cabal, Zhegrova e Milik
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto l'elenco dei giocatori bianconeri a disposizione di Igor Tudor per la sfida di Bergamo. Anche Carlo Pinsoglio, nonostante l'indisponibilità, viaggia con la squadra. Restano a casa invece Miretti, Bremer, Cabal, Zhegrova e Milik: questo il
Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia.
Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Adzic, Thuram, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, David, Openda.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c'è anche l'idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d'attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
