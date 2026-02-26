Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"

"Usciamo con la consapevolezza di un percorso che non deve essere minato da una partita e mezzo sbagliata". A Sky Sport parla così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, dopo l'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions League: "Meritavamo anche in 10 contro 11, ma questa deve essere la scintilla per affrontare bene il finale di campionato. C'è rammarico e delusione, ma anche orgoglio per quanto fatto", le parole del dirigente.

Ora arriva anche la Roma. "E' un momento chiave, mancano 12 partite ma è innegabile che sarà una partita difficile e ci sarà stanchezza. Ma servirà anche consapevolezza della nostra forza, e andarci a giocare fino alla fine il massimo degli obiettivi che possiamo raggiungere. Poi a maggio vedremo".

Spalletti non verrà a parlare nel post gara. "Il mister è provato come tutti, poi alla fine credo sia giusto parli anche la società in alcuni momenti. I ragazzi hanno dato tutto, il mister con loro. Come ho detto nelle ultime settimane, non c'è mai stato nessun dubbio sul futuro di Spalletti alla Juventus. Ora "purtroppo" avremo qualche settimana libera in più, per mettersi a sedere e condividere i piani futuri e formalizzare tutto a tempo debito".

Ci sarà qualcosa da rivedere davanti in attacco. "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic, che dovrebbe rientrare dopo Roma e anche quello sarà un valore aggiunto per il finale. Poi troveremo il modo di capire il futuro, ma è un professionista serio e ha questi colori dentro. Vedremo a tempo debito se ci sono le condizioni per proseguire insieme".