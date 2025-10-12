Mercato Inter tra retroscena e futuro: Bonny poteva giocare in Premier, quante scadenze

In questa pausa per le partite delle nazionali, il calciomercato comunque non si ferma e, per quanto riguarda l'Inter almeno, si dipana in una duplice direzione, sviluppandosi tra il recente passato e ciò che potrà offrire il futuro.

Partendo dal primo, il retroscena delle ultime ore riguarda Ange Yoan Bonny e il rischio concreto che il centravanti francese non giocasse nell'Inter, quanto più in Premier League. Una storia che risale allo scorso mercato invernale e non all'estate, quando il Nottingham Forest lo aveva cercato con forte interesse. La formazione inglese, allora allenata da Nuno Espirito Santo, lottava per un posto in Europa (prima della qualificazione definitiva in Europa League) e nella speranza ardente di un posto in Champions League voleva un regalo dal mercato. Il Forest aveva chiuso il colpo intorno ai 25-30 milioni di euro, poi l'affare è saltato a causa dell'eccessivo dilungarsi dei tempi.

Sul futuro, invece, è stata inserita anche l'Inter tra le squadre interessate a Kirill Glebov, fantasista classe 2005 del CSKA di Mosca. Non solo gli acquisti, però, anche le possibili scadenze. Ci sono infatti sei giocatori in scadenza il 30 giugno 2026 (Sommer, De Vrij, Acerbi, Mkhitaryan, Darmian e Di Gennaro) e potrebbero tutti lasciare i nerazzurri.