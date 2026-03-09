Sogno Vermesan, il 19enne del Verona è stato pre-convocato dalla Romania
Il ct della Romania, Mircea Lucescu, ha diramato una lista preliminare di convocatiper la semifinale dei playoff per andare ai Mondiali, contro la Turchia. Partita in programma il 26 marzo a Istanbul. Spicca la presenza di Ioan Vermesan, 19 anni, attaccante della squadra Primavera del Verona, che ha fatto il suo esordio in Serie A lo scorso 20 febbraio, giocando gli ultimi 8 minuti contro il Sassuolo. Tra i giocatori di Serie A presenti anche Marius Marin del Pisa.
PORTIERI: Radu (Celta Vigo)
DIFENSORI: Ratiu (Rayo Vallecano), Sorescu (Gaziantepspor), Ghita (Hannover), Racovitan (Rakow), Burcan (Yunnan Yukun), Dragusin (Tottenham), Eissat (Maccabi Haifa)
CENTROCAMPISTI: Marius Marin (Pisa), Razvan Marin (AEK Atene), Stanciu (Dalian Yingbo), Dragomir (Pafos), Sut (Al Ain), Corbu (Ferencvaros), Hagi (Alanyaspor), Man (PSV Eindhoven), Mihaila (Caykur Rizespor)
ATTACCANTI: Dragus (Gaziantepspor), Munteanu (DC United), Vermesan (Hellas Verona)
