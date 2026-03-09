Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni

Dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti, con la nomina ad interim di Attilio Lombardo (qui il comunicato) in casa Sampdoria si accelera la ricerca del sostituto che possa portare la squadra alla salvezza dopo che i risultati negativi delle ultime settimane hanno riportato la squadra ligure al quintultimo posto in coabitazione con il Mantova.

Come riferito da Sky Sport nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con Beppe Iachini che potrebbe tornare in blucerchiato dopo aver guidato la squadra nel 2011/12 quando subentrando ad Atzori riuscì a conquistare prima il sesto posto e i play off e poi la promozione in Serie A. La trattativa potrebbe prendere quota a breve con la prima proposta da parte della società genovese. Da capire se Iachini sarà l’unica pista che batterà la Sampdoria o se in parallelo ci saranno altri contatti visto che la lista dei tecnici accostati in queste ore è molto lunga e variegata andando da Roberto Mancini, sogno del presidente Manfredi, fino a Fabio Pecchia passando per Guido Pagliuca, Marco Giampaolo e Rolando Maran. Mentre è da scartare l’idea Luca D’Angelo che avrebbe declinato l’ipotesi blucerchiata.