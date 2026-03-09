Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni

Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anniTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:03Serie B
Tommaso Maschio

Dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti, con la nomina ad interim di Attilio Lombardo (qui il comunicato) in casa Sampdoria si accelera la ricerca del sostituto che possa portare la squadra alla salvezza dopo che i risultati negativi delle ultime settimane hanno riportato la squadra ligure al quintultimo posto in coabitazione con il Mantova.

Come riferito da Sky Sport nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti con Beppe Iachini che potrebbe tornare in blucerchiato dopo aver guidato la squadra nel 2011/12 quando subentrando ad Atzori riuscì a conquistare prima il sesto posto e i play off e poi la promozione in Serie A. La trattativa potrebbe prendere quota a breve con la prima proposta da parte della società genovese. Da capire se Iachini sarà l’unica pista che batterà la Sampdoria o se in parallelo ci saranno altri contatti visto che la lista dei tecnici accostati in queste ore è molto lunga e variegata andando da Roberto Mancini, sogno del presidente Manfredi, fino a Fabio Pecchia passando per Guido Pagliuca, Marco Giampaolo e Rolando Maran. Mentre è da scartare l’idea Luca D’Angelo che avrebbe declinato l’ipotesi blucerchiata.

Articoli correlati
Iachini: "Ora non tornerei alla Fiorentina. Vanoli? Non mi permetto di giudicarlo"... Iachini: "Ora non tornerei alla Fiorentina. Vanoli? Non mi permetto di giudicarlo"
Salernitana, Raffaele verso l'esonero: ma chi in panchina? Vari, i profili in lizza:... Salernitana, Raffaele verso l'esonero: ma chi in panchina? Vari, i profili in lizza: il punto
Iachini: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto Commisso in così poco a... Iachini: "Nessun presidente ha fatto quello che ha fatto Commisso in così poco a Firenze"
Altre notizie Serie B
Classifica assistman Serie B 2024/2025: in vetta dopo la 29ª giornata ci sono Calò... Classifica assistman Serie B 2024/2025: in vetta dopo la 29ª giornata ci sono Calò e Palumbo
Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni
Cambio modulo e rientro di Izzo, Ballardini trova il primo successo sulla panchina... Cambio modulo e rientro di Izzo, Ballardini trova il primo successo sulla panchina dell'Avellino
I dubbi sulla scelta, la faticosa risalita e poi il nuovo calo. Cronistoria di Gregucci-Foti... I dubbi sulla scelta, la faticosa risalita e poi il nuovo calo. Cronistoria di Gregucci-Foti alla Samp
Panchine Serie B 2025/26: ancora un cambio alla Samp. Esonerati Gregucci e Foti Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: ancora un cambio alla Samp. Esonerati Gregucci e Foti
Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim UfficialeSampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Baldini alla Spezia per Mascardi e non solo. Seguito anche l'italo-elvetico Romano... Baldini alla Spezia per Mascardi e non solo. Seguito anche l'italo-elvetico Romano per l'U21
Padova, Peghin mastica amaro: "Con Spezia e Avellino gettati al vento 3 punti preziosi"... Padova, Peghin mastica amaro: "Con Spezia e Avellino gettati al vento 3 punti preziosi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine top news n.1 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Immagine top news n.2 Inter, Calhanoglu si ferma di nuovo: leggero risentimento muscolare, il comunicato
Immagine top news n.3 Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui
Immagine top news n.4 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.5 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.6 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.7 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan cinico, Inter in calo ma lo Scudetto al 90% è suo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Una cosa mai vista nella storia del calcio": Belardi sugli infortuni del Napoli
Immagine news Serie A n.2 Estupinan: "Ieri lavoro enorme di tutta la squadra. Bello il mio primo gol in Serie A"
Immagine news Serie A n.3 Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile in Serie A l'hanno subita
Immagine news Serie A n.4 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine news Serie A n.5 Juve, il tifoso Ezio Greggio: "Boga is the best. E David ce la fa? Non ce la fa… non ce la fa!"
Immagine news Serie A n.6 Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Classifica assistman Serie B 2024/2025: in vetta dopo la 29ª giornata ci sono Calò e Palumbo
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni
Immagine news Serie B n.3 Cambio modulo e rientro di Izzo, Ballardini trova il primo successo sulla panchina dell'Avellino
Immagine news Serie B n.4 I dubbi sulla scelta, la faticosa risalita e poi il nuovo calo. Cronistoria di Gregucci-Foti alla Samp
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: ancora un cambio alla Samp. Esonerati Gregucci e Foti
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nuovamente penalizzato. Adesso sono -20 punti. La nuova classifica del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Immagine news Serie C n.3 Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN "solo" cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.4 Non solo la salvezza matematica. La Pianese scrive un pezzo di storia: non era mai stata quarta
Immagine news Serie C n.5 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.6 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”