TMW Sulejmani fa 100 presenze con la Lazio Primavera, in arrivo il rinnovo fino al 2029

Nell'ultimo fine settimana del campionato Primavera, l'attaccante albanese Flavio Sulejmani (19 anni) ha tagliato un traguardo importante come quello delle 100 presenze con la maglia della squadra giovanile della Lazio, diventando quindi il secondo di sempre a riuscirci nella storia della società biancoceleste. Mancano soltanto due apparizioni per eguagliare Leonardo Di Tommaso a quota 102.

Ma non soltanto il campo e l'eventuale record di presenze con la Primavera in arrivo, perché Sulejmani è pronto a legarsi ulteriormente al mondo Lazio, del quale fa parte ormai da quasi 3 anni, essendo arrivato nella sponda biancoceleste della Capitale nel calciomercato estivo del 2023 dal Perugia per un corrispettivo importante, di circa 1 milione di euro, dopo aver fatto la trafila negli umbri e in precedenza nell'Inter.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, la dirigenza della Lazio e l'entourage di Sulejmani sarebbero ormai a un passo dal definire il rinnovo di contratto del centravanti albanese classe 2006, che dovrebbe legarsi con la società capitolina fino al 30 giugno 2029.

Intanto, in questa stagione con la Lazio Primavera, Sulejmani ha anche raggiunto la doppia cifra, avendo segnato 10 gol nel campionato dedicato alle selezioni Under 20. In prospettiva per lui potrebbe esserci un salto con i grandi, nel frattempo però dà il suo contributo alla Primavera e si prepara a rinnovare.