Napoli, ancora non c'è il rinnovo di Spinazzola: otto club hanno chiesto informazioni

Situazione ancora da definire per il futuro di Leonardo Spinazzola. Il laterale azzurro è in scadenza di contratto e, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il discorso legato al rinnovo sarebbe al momento in fase di stallo.

Il giocatore non ha mai nascosto il forte legame con Napoli e con la città, tanto da aver più volte manifestato il desiderio di proseguire la sua esperienza in azzurro e, in prospettiva, di restare a vivere in città anche dopo la fine della carriera. Nonostante questo, l’incontro previsto a gennaio non ha portato a sviluppi concreti e la società non avrebbe ancora presentato un’offerta per il prolungamento.

Intanto non mancano gli estimatori: sarebbero circa otto i club, tra Italia ed estero, che hanno chiesto informazioni sul suo conto. Spinazzola, però, ha fissato una sorta di deadline: aspetterà il Napoli fino al 31 marzo. Se entro quella data non arriveranno passi concreti per il rinnovo, allora il terzino potrebbe iniziare a valutare seriamente le proposte in vista della prossima stagione.