Ancelotti controcorrente: "Champions spettacolo? Sì, ma tanti gol significa tanti errori"

In una lunga intervista concessa oggi a Il Giornale, Carlo Ancelotti ha parlato della due giorni di Champions che ha visto Bayern, Arsenal, Atletico Madrid e PSG qualificarsi alle semifinali: "Ho visto partite con molti gol, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi. Ma troppi gol significa anche troppi errori, dei portieri, dei difensori. La cosiddetta pressione alta, l'uomo contro uomo comporta rischi continui e così il risultato cambia da un momento all'altro. Anche la ricerca della costruzione dal basso deve essere perfetta altrimenti paghi immediatamente la più piccola delle distrazioni".

Come è accaduto al Bayern o all'Atletico che però poi si sono riprese.

"Sì, devi preventivare questo pericolo. Ma di certo le due giorni di coppa è stata pubblicità pura per il pubblico. Un po’ meno per gli allenatori eliminati", ha detto il ct del Brasile.