Ancelotti parla chiaro, Il Giornale titola: "Europa spettacolo, noi senza ritmo"

"Europa spettacolo, noi senza ritmo". Questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Giornale. Si tratta di dichiarazioni forti provenienti da un'intervista che il quotidiano ha fatto a Carlo Ancelotti. Vista la crisi del calcio italiano, non c'era persona migliore da interpellare: così dunque ha parlato il tecnico di Reggiolo, che ha vinto in 5 paesi diversi e ora sta per disputare il Mondiale alla guida del Brasile.

La serata di ieri ha certificato il momento di crisi del calcio nostrano. Eliminate infatti Bologna e Fiorentina, rispettivamente da Aston Villa e Crystal Palace dai quarti di Europa League e Conference. Zero formazioni di Serie A, dunque, nelle semifinali europee.