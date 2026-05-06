L’Iran avverte la FIFA: "Gli USA non abbiano il diritto di insultare i simboli del nostro sistema"

Rimane incertezza sulla partecipazione dell'Iran al Mondiale di quest'estate a causa della guerra con gli Stati Uniti e Israele. Il capo della Federcalcio iraniana (FFIRI) Mehdi Taj era membro di una delegazione che ha dovuto fare marcia indietro dal confine canadese prima del Congresso FIFA della scorsa settimana a Vancouver, a causa di quello che hanno percepito come un trattamento irrispettoso da parte dei funzionari dell'immigrazione. Questo a causa di legami con l'IRGC, istituita per difendere il sistema islamico dell'Iran ed è diventata una forza militare, politica ed economica importante nel Paese.

Il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom ha scritto per esprimere rammarico per l'"inconveniente e la delusione" e ha invitato la FFIRI a Zurigo per un incontro sui loro preparativi per la Coppa del Mondo il 20 maggio. Taj in proposito ha dichiarato all'emittente statale Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB): "Abbiamo bisogno di una garanzia lì, per il nostro viaggio, che non abbiano il diritto di insultare i simboli del nostro sistema, specialmente l'IRGC".

E ha proseguito: "Questa è una cosa a cui devono prestare seria attenzione. Se c'è una tale garanzia e la responsabilità è chiaramente assunta, allora un incidente come quello accaduto in Canada non accadrà di nuovo". L'Iran ha in programma di giocare due partite a Los Angeles, contro la Nuova Zelanda il 15 giugno e il Belgio il 21 giugno, e poi l'Egitto a Seattle il 26 giugno.

L'Iran è stata l'unica federazione FIFA tra i 211 paesi membri che non ha avuto rappresentanza al congresso Fifa di Vancouver, mentre il presidente Gianni Infantino ha detto che l'Iran andrà negli Stati Uniti e giocherà come previsto. Questo nonostante la richiesta del Team Melli disposto a marzo di giocare le sue partite in Messico invece che in America.