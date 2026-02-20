Anche l'argentino Julian Alvarez costerà più di 100 milioni di euro? Ecco chi c'è nel club

In Argentina nella serata di ieri hanno sparato la bomba: il centravanti Julian Alvarez sarà uno dei grandi protagonisti della prossima finestra di calciomercato. Due anni dopo il suo trasferimento da Manchester a Madrid il centravanti classe 2000 - ha assicurato il noto giornalista sudamericano Hugo Balassone - cambierà nuovamente casacca. Lo farà dopo il Mondiale in Nord America, lo farà perché vuole fortemente il Barcellona. "Il motivo? Vuole giocare in in club capace di giocarsi il titolo. Per me andrà a giocare in uno dei club migliori al mondo, in coppia con Lamine Yamal", ha spiegato il giornalista.

Il Barcellona in estate avrà il compito di investire su un grande numero nove in grado di sostituire Robert Lewandowski e ieri ha trovato la sponda che cercava. Una notizia che in Spagna serpeggiava da diverso tempo e che conferma i malumori di un calciatore che aveva lasciato Madrid per diventare il 9 titolare della squadra di Madrid, salvo poi rendersi conto che oggi in casa Atletico le vittorie sono più lontane che mai. Per i colchoneros dopo gli ultimi risultati negativi anche la qualificazione alla prossima Champions non è così certa e in questa Champions il passaggio agli ottavi è tutt'altro che scontato dopo il 3-3 contro il Club Brugge.

Dall'altro lato il Barcellona, pur avendo perso la vetta de LaLiga nell'ultimo turno, è in piena lotta per il titolo con il Real Madrid, è agli ottavi di Champions e ha il chiaro obiettivo di provare a vincere entrambe. Lo scorso anno ha ufficialmente aperto un nuovo ciclo vincente che la dirigenza conta di portare avanti per tanti anni. Un ciclo di cui Alvarez spera di far parte.

Già, ma a che prezzo? Il centravanti di Calchín nell'estate 2024 si trasferì dal Manchester City all'Atletico Madrid per 75 milioni di euro e in estate - dopo un Mondiale da protagonista - potrebbe arrivare a valere ancora di più. Potrebbe entrare nel club dei giocatori pagati 100 e più milioni di euro, un club in cui attualmente sono presenti Neymar, Mbappé, Dembélé e Isak, ma anche Coutinho, Joao Felix, Bellingham, Wirtz, Enzo Fernandez, Hazard, Griezmann, Grealish, Cristiano Ronaldo, Rice, Caicedo, Lukaku, Bale e Havertz. Riuscirà il Barcellona tra qualche mese a mettere in piedi una operazione economicamente così dispendiosa?