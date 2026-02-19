In Argentina sono sicuri: Julian Alvarez non giocherà più nell'Atletico dopo il Mondiale

Non è un segreto che il Barcellona stia setacciando il mercato degli attaccanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con il futuro di Lewandowski sempre più in bilico (in scadenza a fine stagione). Ma stando a quanto rimbalzato su vari media argentini e di origine del noto giornalista Hugo Balassone, in collegamento su Radio La Red per svelare quanto davvero faccia impazzire Julián Álvarez alla dirigenza blaugrana.

L'attaccante di spicco dell'Atletico Madrid, da tempo in orbita del club catalano, potrebbe finire in una contesa di mercato tra due big spagnole. Ma dall'Argentina c'è una certezza piuttosto netta che vedrebbe il 26enne giocare nel Barcellona la prossima stagione, perché il suo ciclo in rojiblancos sarebbe ormai terminato. La stagione corrente non è proprio buona (13 gol complessivi in 35 partite), a Madrid ci si aspettava ben altro dal campione del Mondo, ma vorrebbe coronare la sua carriera in una squadra da titoli.

Lo stimolo di Julián Álvarez sarebbe quello di raggiungere un club che possa essere campione. L'Atlético può ancora vincere la Coppa del Re dopo il clamoroso 4-0 nelle semifinali d'andata, ma il suo approdo in rojiblanco non è comunque come da aspettative del giocatore ex Manchester City. Perciò, secondo le ultime indiscrezioni, al termine del Mondiale 2026 si dovrebbe realmente unire al Barcellona. Ma la società blaugrana dovrà trovare un accordo economico complesso con il club di Madrid per l'eventuale trasferimento.