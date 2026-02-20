Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

ATLETICO MADRID, IL DIRETTORE SPORTIVO ALEMANY: "È UNO DEI BUONI GIOCATORI CHE ABBIAMO IN LISTA". CAGLIARI, TREPY HA RINNOVATO FINO AL 2030. ROMA, RISPEDITE AL MITTENTE LE OFFERTE DI DORTMUND, GALATASARAY E ALTRI CLUB DI PREMIER PER SOULÉ

Mateu Alemany, direttore sportivo dell'Atletico Madrid, ha parlato così di Ederson ai microfoni di Movistar: "Alla fine della stagione verrà valutato quanto fatto, sia in fatto di acquisti che di cessioni. Il centrocampista dell'Atalanta è uno dei buoni giocatori nella lista che abbiamo. Non possiamo porci limiti. Dobbiamo essere ambiziosi, pensiamo alla gara del momento e poi a quelle successive".

Il Cagliari ha annunciato nella giornata di giovedì il rinnovo di contratto di Yael Trepy. Il giovane classe 2006 ha firmato fino al 30 giugno 2030.

La Roma crede fermamente in Matias Soule. Secondo il Corriere dello Sport, a gennaio avrebbe rispedito al mittente richieste di Borussia Dortmund, Galatasaray e diversi club di Premier League.

L'ARSENAL BLINDA SAKA: L'ESTERNO HA RINNOVATO CON I GUNNERS. RETROSCENA XABI ALONSO: HA RIFIUTATO IL MARSIGLIA. IN ARGENTINA SONO SICURI: JULIAN ALVAREZ ANDRÀ AL BARCELLONA. BAYERN, IL FUTURO DI GORETZA PUÒ ESSERE IN GERMANIA: PIACE AL BAYER LEVERKUSEN. LIPSIA, IL BABY KALTEFLEITER HA FIRMATO FINO AL 2029

Il Barcellona è interessato a Julian Alvarez. Secondo quanto riportato da Radio La Red, i blaugrana sono in forte pressing sull'attaccante dell'Atletico Madrid. In Argentina sono certi, il centravanti non vestirà la maglia dei Colchoneros la prossima stagione.

Nonostante sia stato accostato a Milan, Arsenal e Atletico Madrid, il futuro di Leon Goretzka potrebbe essere in Germania. Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayer Leverkusen è interessato al centrocampista attualmente al Bayern Monaco, il cui contratto scadrà a giugno.

"Benno Kaltefleiter ha firmato un contratto da professionista con il RB Lipsia. Il centrocampista, che ha festeggiato il suo 18° compleanno proprio sabato scorso, ha firmato fino al 2029".

Bukayo Saka e l’Arsenal continueranno assieme fino al 2031. Il club londinese ha infatti annunciato che l’attaccante classe 2001, cresciuto nelle giovanili dei Gunners ha firmato un contratto a lungo termine. Pur non comunicando la data di scadenza dovrebbe trattarsi di un quinquennale.

C'è un retroscena che ha del clamoroso. Secondo quanto riportato da RMC Sport, Xabi Alonso avrebbe rifiutato la panchina del Marsiglia, ritenendo la situazione del club francese "troppo caotica e instabile".

Il Borussia Dortmund ha annunciato sui propri canali ufficiali l’acquisto di un giovane terzino brasiliano che inizierà la sua nuova avventura in giallonero a partire dalla prossima stagione. Si tratta di Kaua Prates, classe 2008 del Cruzeiro accostato nel corso del mercato invernale anche al Milan. Il giocatore ha completato le visite mediche con il club tedesco e firmato un contratto fino al 2031.