Serie C, 28ª giornata: come reagirà il Vicenza? Stuzzicante Salernitana-Monopoli. La guida completa
Luca Bargellini
Oggi alle 08:19Serie C
Luca Bargellini

Prende il via oggi la 27ª giornata di Serie C, con due anticipi in programma nella serata di oggi. Ma con tantissime sfide e spunti d'interesse sparsi per tutto il weekend.

GIRONE A
Derby veneto contro la Virtus Verona per il Vicenza capoclassifica allenato da Fabio Gallo. Dopo il primo ko stagionale è attesa una risposta immediata da parte dei biancorossi che dovranno tentare di respingere l'ennesimo tentativo di avvicinamento dell'Union Brescia che ospiterà al 'Rigamonti' la Pro Patria. Attenzione anche agli scontri in zona playoff fra Pro Vercelli e Trento e fra Renate e Inter U23. In chiave salvezza, sfida delicatissima fra Arzignano Valchiampo e Ospitaletto.

GIRONE B
Mentre Ravenna e Ascoli incroceranno le proprie ambizioni d'altissima classifica con quelle salvezza di Sambenedettese e Pontedera, l'Arezzo, primo in graduatoria, andrà a far visita al Gubbio di Domenico Di Carlo. Scontro diretto in ottica playoff fra Campobasso e Juventus Next Gen, mentre in chiave salvezza sfida delicata fra Carpi e Bra.

GIRONE C
Adesso che il Catania ha recuperato il match contro il Trapani, il girone ha una fisionomia precisa, con gli etnei a -5 dal Benevento. In questo turno, almeno sulla carta, fra i due club in questione sono gli etnei ad avere la sfida più agevole ospitando il Giugliano, mentre i sanniti dovranno far visita al Team Altamura, formazione a caccia di punti importanti per la partecipazione ai playoff di fine stagione. Interessanti anche le sfide Salernitana-Monopoli e Audace Cerignola-Casarano. In zona playout, infine, importantissimo il match del 'Provinciale fra Trapani e Cavese.

SERIE C, 28ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Novara-Giana Erminio
Ore 17:30 - Alcione Milano-Pergolettese
Ore 17:30 - Renate-Inter U23
Ore 17:30 - Triestina-Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14:30 - Lumezzane-Dolomiti Bellunesi
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Trento
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Ospitaletto Franciacorta
Ore 17:30 - Union Brescia-Pro Patria
Ore 20:30 - Lecco-Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Virtus Verona-Vicenza (Diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Cittadella 42, Renate 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Pianese-Guidonia Montecelio
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Gubbio-Arezzo
Ore 14:30 - Livorno-Pineto
Ore 14:30 - Torres-Vis Pesaro
Ore 17:30 - Ravenna-Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Campobasso-Juventus Next Gen
Ore 14:30 - Pontedera-Ascoli
Ore 17:30 - Carpi-Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20:30 - Ternana-Forlì

Riposa – Perugia

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 59*, Ravenna 52, Ascoli 50, Juventus Next Gen 39, Pianese 37, Ternana 36*, Pineto 36*, Campobasso 36, Gubbio 33*, Vis Pesaro 31*, Livorno 31, Guidonia Montecelio 31*, Forlì 30*, Carpi 29, Bra 25, Sambenedettese 24, Perugia 24, Torres 24, Pontedera 17*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 20 febbraio
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Casarano
Sabato 21 febbraio
Ore 14:30 - Latina-Potenza
Ore 14:30 - Trapani-Cavese
Ore 17:30 - Casertana-Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Cosenza
Ore 14:30 - Catania-Giugliano
Ore 14:30 - Salernitana-Monopoli
Ore 14:30 - Team Altamura-Benevento
Ore 17:30 - Crotone-Foggia
Ore 17:30 - Sorrento-Siracusa

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 61, Catania 56, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Casarano 36, Team Altamura 36, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 30, Picerno 29, Latina 28, Cavese 28, Trapani 25, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

