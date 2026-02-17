Offerta mostruosa in estate per Alvarez: 120 milioni dall'Arsenal, l'Atletico ha rifiutato

Mentre l’Atletico Madrid cerca continuità in una stagione segnata da alti e bassi, emerge un retroscena clamoroso sul mercato: mesi fa il club rojiblanco ha respinto un’offerta monstre per Julian Alvarez, considerato una pedina intoccabile del progetto.

Secondo quanto rivelato da El Desmarque, l’Arsenal si sarebbe fatto avanti in estate con una proposta da 100 milioni di euro più quasi 20 di bonus, presentata durante il Mondiale per Club 2025. Il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, avrebbe contattato direttamente i vertici colchoneros, ricevendo però una risposta netta: Miguel Ángel Gil avrebbe dichiarato il giocatore non in vendita, chiudendo ogni margine di trattativa.

Il club londinese era pronto anche a mettere sul tavolo un ingaggio da circa 22 milioni a stagione. Nonostante cifre fuori mercato, l’Atleti ha ribadito la centralità dell’argentino nel proprio progetto tecnico. Arrivato nel 2024 dal Manchester City per una cifra vicina ai 100 milioni e legato da un contratto quinquennale con clausola rescissoria da 600 milioni, Alvarez è diventato subito un trascinatore della squadra di Simeone: 30 gol nella prima stagione e leadership crescente. Dopo un periodo di digiuno, è tornato a segnare contro il Barcellona in Copa del Rey.

Sulle sue tracce si sono mossi anche Paris Saint-Germain e lo stesso Barça, ma il campione del mondo argentino sembra concentrato sugli obiettivi immediati: Champions League, Coppa del Re e Liga, con l’Atletico terzo in classifica insieme al Villarreal, a 15 punti dal Real Madrid. Per il futuro, ci sarà tempo.