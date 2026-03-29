Inter, Zanetti fa notare: "Calo di risultati? 14 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 18..."

Nel corso dell'intervista rilasciata - a margine della partita di beneficenza organizzata da "Serie A Operazione Nostalgia" - ai microfoni di SportMediaset il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato anche di alcuni temi caldi in casa nerazzurra. Dalla crescita di Francesco Pio Esposito, candidato per una maglia da titolare contro la Bosnia, fino a al calo di risultati avuto dalla squadra di Cristian Chivu in campionato, ecco di seguito alcune delle sue parole.

Sulle pretendenti allo scudetto che si avvicinano all'Inter?

"Credo sia normale, perché nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate tre, perdendone una. Una cosa che può capitare. Ora aspettiamo i rientri dalle Nazionali per riprendere il nostro cammino".

Che partita sarà Inter-Roma?

"Una grande partita, come sempre. Credo che la storia insegni come sia una sfida sempre ricca di gol".

Pio Esposito può essere l'uomo giusto sul quale puntare contro la Bosnia?

"Credo che martedì tiferemo non soltanto tutti Pio Esposito, ma tutti i giocatori dell'Italia che saranno in campo e quelli in panchina. Siamo tutti con Rino (Gattuso), questo è l'ultimo passo, lo dico come italiano, per andare al Mondiale".

Ha visto il video dell'esultanza di Dimarco e degli altri italiani per la vittoria della Bosnia?

"Non dobbiamo guardare queste cose. I ragazzi della Nazionale si devono concentrare soltanto sulla partita. Loro sanno benissimo che è una finale. Siamo tutti con la Nazionale".