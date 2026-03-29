Javier Zanetti sull'esultanza di Dimarco & co: "I giocatori pensino solo alla partita"

Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine della partita di beneficenza organizzata da "Serie A Operazione Nostalgia" ha parlato della Nazionale Italiana e dell'Inter.

Con Totti vi siete sfidati come antipasto di Inter-Roma?

"Sì, con Francesco c'è un rapporto che ci unisce da tanto tempo, c'è tanta ammirazione da parte mia, non soltanto come giocatore, ma anche come uomo".

Pio Esposito può essere l'uomo giusto sul quale puntare contro la Bosnia?

"Credo che martedì tiferemo non soltanto tutti Pio Esposito, ma tutti i giocatori dell'Italia che saranno in campo e quelli in panchina. Siamo tutti con Rino (Gattuso), questo è l'ultimo passo, lo dico come italiano, per andare al Mondiale".

Cosa serve per vincere in Bosnia?

"Grande personalità, è una finale, in un ambiente non semplice, ma c'è la qualità per fare bene".

Ha visto il video dell'esultanza di Dimarco e degli altri italiani per la vittoria della Bosnia?

"Non dobbiamo guardare queste cose. I ragazzi della Nazionale si devono concentrare soltanto sulla partita. Loro sanno benissimo che è una finale. Siamo tutti con la Nazionale".

Dzeko è il pericolo numero uno per l'Italia?

"Un grandissimo attaccante. Al di là della sua esperienza dimostra ancora che ci tiene, gli faccio i complimenti perché non è semplice a 40 anni giocare come sta facendo".

Sulle pretendenti allo scudetto che si avvicinano all'Inter?

"Credo sia normale, perché nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate tre, perdendone una. Una cosa che può capitare. Ora aspettiamo i rientri dalle Nazionali per riprendere il nostro cammino".

Che partita sarà Inter-Roma?

"Una grande partita, come sempre. Credo che la storia insegni come sia una sfida sempre ricca di gol".