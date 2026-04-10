Ancora 6 milioni di euro tra Juve e Vlahovic: la prossima settimana nuovo incontro per il rinnovo

Sono giorni decisivi per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: la prossima settimana, quando papà Milos e la dirigenza bianconera sembrano destinati a rivedersi, scioglierà gli ultimi nodi e dettagli. Da dove si riparte? Dalle certezze, che non sono nemmeno poche. La Juve e Vlahovic hanno già un accordo di massima sull’ingaggio: supererà i 6 milioni di euro con i bonus, ma non raggiungerà i 7 di Kenan Yildiz, destinato a diventare il più pagato della rosa a partire dalla prossima stagione.

L'accordo dovrebbe essere biennale

Come già scritto, sarà un biennale, su questo le parti sono già d’accordo, pur avendo riscontrato qualche perplessità lato giocatore. Da parte dell’entourage, infatti, resiste il timore che una stretta di mano di breve durata possa in qualche modo cautelare molto più il club bianconero rispetto all’attaccante, potenzialmente e nuovamente sul mercato tra dodici mesi. La linea bianconera però è chiara: a Dusan non sarà garantito il futuro, semmai gli sarà data l’opportunità di cancellare quattro anni di alti e bassi, e di farlo comunque con un ingaggio da top player, complicato da strappare altrove, evidenzia Tuttosport.

Ma ci sono ancora 6 milioni a dividere serbo e club

La Juve sa che il serbo non ha ancora trovato un accordo con nessun altro club, né ha intenzione di ascoltare proposte e prospettive. La sua testa, fino all’ultimo infortunio, era totalmente focalizzata su un grande finale di stagione, così da garantirsi il maggior numero di opzioni poco prima di prendere una decisione. Invece il problema fisico ha complicato tutto e la Juve conta che il serbo abbassi le prospettive di guadagno legate al bonus alla firma e alle commissioni da destinare agli agenti. Tra tutto, calcoli alla mano, ballano circa 6 milioni di euro.