Ancora Pisilli! Dopo Soulé, stavolta l'assist è di Dybala: 2-0 della Roma con lo Stoccarda
TUTTO mercato WEB
La Roma chiude i conti, 2-0 sullo Stoccarda ancora con Nicolò Pisilli! Doppietta del centrocampista, che in pieno recupero raccoglie l'invito a nozze di Dybala in area e calcia forte sotto la traversa di Nubel, chiudendo quindi le danze nella partita di Europa League.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
4 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Ora in radio
Primo piano
Napoli, fumata bianca per Giovane dall'Hellas Verona. Le cifre del trasferimento a titolo definitivo
Serie A
Serie B
Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione
Serie C
Pronostici
Calcio femminile