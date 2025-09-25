Anteprima Ag4in, Conte alla squadra prima dell'Inter: "Forse sono i più forti. Ma non in casa nostra"

Nella serata di ieri al Cinema Metropolitan è andata in scena la proiezione in anteprima di Ag4in, il film che celebra il quarto scudetto vinto dal Napoli. All'evento erano presenti tutti i protagonisti, da Aurelio De Laurentiis a Conte e la squadra e in queste ore sono emersi alcuni spezzoni significativi della pellicola.

Fra questi, anche il discorso emotivamente forte fatto dallo stesso Conte alla squadra prima della sfida contro l'Inter al Maradona: "Ragazzi, hanno lo Scudetto sulla maglia, pensano di essere i più forti e forse sono i più forti. Ma non questa sera. Non questa sera in casa nostra, davanti alla nostra gente. Il ca**o! Andiamo lì e rompiamogli il cu*o! Facciamogli vedere chi è il Napoli! Forza Napoli!".