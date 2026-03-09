Stasera Lazio-Sassuolo in un Olimpico semideserto: solo 2.000 biglietti venduti, è record
Sarà un Olimpico praticamente vuoto (o quasi) quello che accoglierà la Lazio stasera in occasione del posticipo della 28^ giornata di Serie A contro il Sassuolo. Ma complice lo sciopero a oltranza dei tifosi biancocelesti - sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport - non sarà deserto solo lo stadio, bensì anche i dintorni.
I tifosi infatti non si raduneranno a Ponte Milvio come successo in precedenza, niente presenza e niente eco dei cori. In prevendita sono stati venduto 2.000 biglietti, è il record negativo delle quattro partite di protesta: col Genoa in A erano entrati in 4.000, con l'Atalanta in campionato 6.000, anche in Coppa 6.000. In tutto diciottomila tifosi in quattro partite comprendendo i 2mila di stasera.
La classifica di Serie A, ricordiamo, vede la Lazio al momento all'undicesimo posto in coabitazione col Parma (34 punti, ma con una partita in più). Il Sassuolo invece è avanti di 4 punti (38), nono.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.