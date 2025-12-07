Spalletti: "Anche Yildiz può dare di più". Di Canio: "Per me ha sbagliato a dirlo"
Anche Kenan Yildiz può dare di più. Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa successiva alla sconfitta della sua Juventus in casa del Napoli, ha espresso questo concetto: al netto del gol - di fatto l’unica cosa buona vista dalla Juve questa sera al Maradona -, l’esperimento del turco come falso nove non ha convinto il tecnico toscano.
Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato l’uscita dell’allenatore bianconero: “Secondo me ha sbagliato, perché non li conosci nell’intimo così profondamente. Io ho un timore per lui: Luciano entra e cerca di capire, però ha un fuoco dentro per cui potrebbe, spero di no per lui, fare peggio dei giocatori.
Io spero di no, però questo è il rischio”.
