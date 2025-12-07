Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
La Sampdoria reagisce dopo il pesante ko di La Spezia e batte la Carrarese 3-2 al Ferraris, rilanciandosi nella corsa salvezza in attesa dei rinforzi di gennaio. La gara si accende subito: dopo due minuti, Abiuso – ex blucerchiato – finalizza un contropiede e porta avanti gli ospiti. La Samp accusa il colpo ma risponde al 18’, quando Coda anticipa Zanon su corner e firma l’1-1. La squadra di Calabro però non arretra e al 26’ torna avanti, ancora con Abiuso, bravo ad anticipare Vulikic sul cross di Zanon.
Il primo tempo, teso e ricco di episodi, si chiude sul 2-2 grazie al sinistro all’incrocio di Henderson, che al 36’ trova il pareggio con una conclusione dalla distanza. Bleve salva la Carrarese in più occasioni, mentre Ghidotti respinge l’unico tentativo insidioso di Hasa dall’altra parte.
Nella ripresa la Sampdoria cresce e crea diverse situazioni pericolose, senza però riuscire a concretizzare. La svolta arriva all’82’: Depaoli viene trattenuto in area da Bozhanaj e l’arbitro assegna il rigore. Coda si presenta dal dischetto e non sbaglia, siglando il 3-2 e la sua doppietta personale.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16 *
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Sampdoria 13*
Spezia 11
Pescara 9