Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2

La Sampdoria reagisce dopo il pesante ko di La Spezia e batte la Carrarese 3-2 al Ferraris, rilanciandosi nella corsa salvezza in attesa dei rinforzi di gennaio. La gara si accende subito: dopo due minuti, Abiuso – ex blucerchiato – finalizza un contropiede e porta avanti gli ospiti. La Samp accusa il colpo ma risponde al 18’, quando Coda anticipa Zanon su corner e firma l’1-1. La squadra di Calabro però non arretra e al 26’ torna avanti, ancora con Abiuso, bravo ad anticipare Vulikic sul cross di Zanon.

Il primo tempo, teso e ricco di episodi, si chiude sul 2-2 grazie al sinistro all’incrocio di Henderson, che al 36’ trova il pareggio con una conclusione dalla distanza. Bleve salva la Carrarese in più occasioni, mentre Ghidotti respinge l’unico tentativo insidioso di Hasa dall’altra parte.

Nella ripresa la Sampdoria cresce e crea diverse situazioni pericolose, senza però riuscire a concretizzare. La svolta arriva all’82’: Depaoli viene trattenuto in area da Bozhanaj e l’arbitro assegna il rigore. Coda si presenta dal dischetto e non sbaglia, siglando il 3-2 e la sua doppietta personale.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia