Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato

Sono 28 i giocatori convocati da Giorgio Gorgone per la sfida del Pescara in casa del Bari. Rispetto all’ultima gara le novità sono Profeta nel reparto dei portieri e Squizzato in mezzo al campo. Questo l’elenco completo:

Portieri: Desplanches, Profeta, Saio

Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Faraoni, Corazza, Giannini, Corbo, Gravillon

Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi, Kraja

Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Olzer, Vinciguerra, Tsadjout