Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
TUTTO mercato WEB
Sono 28 i giocatori convocati da Giorgio Gorgone per la sfida del Pescara in casa del Bari. Rispetto all’ultima gara le novità sono Profeta nel reparto dei portieri e Squizzato in mezzo al campo. Questo l’elenco completo:
Portieri: Desplanches, Profeta, Saio
Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Faraoni, Corazza, Giannini, Corbo, Gravillon
Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Caligara, Berardi, Kraja
Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Olzer, Vinciguerra, Tsadjout
Altre notizie Serie B
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile