La Lazio riabbraccia Immobile, Patric: "Una bella persona. Oggi un'emozione diversa"

Patric, difensore della Lazio, ha commentato a Lazio Style Channel il pareggio per 1-1 arrivato all’Olimpico con il Bologna: “Penso che abbiamo visto una bella Lazio, peccato non portare a casa i tre punti ma dobbiamo prendere le cose positive e continuare per la nostra strada".

La notizia di serata è l’abbraccio collettivo con Ciro Immobile, oggi rossoblù: "Vedere Ciro è sempre un piacere, alla fine quando i giocatori vanno via quello che senti di più quando li rivedi è l’affetto per la persona e per i suoi valori, al di là di quello che ha fatto alla Lazio. Ciro ha sempre aiutato la squadra, è davvero una bella persona".

Lo spagnolo ha parlato anche dello spettacolo offerto dallo stadio: "Il popolo della Lazio ha qualcosa di speciale. Ho sentito subito un’emozione diversa. Poi con il passare degli anni tutto quello che succede tra te e la squadra esalta ancor di più questo rapporto ma la gente che ama la Lazio, che vive per la Lazio e che darebbe tutto per la Lazio fa la differenza e ci contagia, quando vedi che la gente lo vive così si crea un legame importante con questa squadra".