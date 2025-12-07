Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
La solita Tessa Wullaert trascina l’Inter alla netta vittoria sul Genoa nella prima gara della domenica di Serie A Women contro un Genoa che non riesce a rispondere alle avversarie. La gara si mette subito in discesa con le reti della belga e di Csiszar nei primi 12’ di gioco. A chiudere il primo tempo sul 3-0 ci pensa Tomasevic Nella ripresa vanno a segno ancora Wullaert e infine Milinkovic che fissa il punteggio sul 5-0 definitivo.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women ore 15:00
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4
* una gara in più