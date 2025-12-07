Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Un gol lampo di Omarsdottir è bastato alla Fiorentina per avere la meglio sulla Ternana, tornare alla vittoria e agganciare la Juventus al secondo posto alle spalle della capolista Roma. Per le umbre una sconfitta che pone fine al mini ciclo positivo e le lascia ultime in classifica con solo quattro punti in otto gare.
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women 1-0
2’ Omarsdottir
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Fiorentina 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4*
* una gara in più