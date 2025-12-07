Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve

Un gol lampo di Omarsdottir è bastato alla Fiorentina per avere la meglio sulla Ternana, tornare alla vittoria e agganciare la Juventus al secondo posto alle spalle della capolista Roma. Per le umbre una sconfitta che pone fine al mini ciclo positivo e le lascia ultime in classifica con solo quattro punti in otto gare.

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Genoa 5-0

9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic

Fiorentina-Ternana Women 1-0

2’ Omarsdottir

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Fiorentina 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4*

* una gara in più