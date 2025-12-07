Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Nell'ultima gara di questa domenica in Serie A Women si sfidano Parma e Como. Le ducali si affidano a Lonati in avanti con Distefano e Zamanian alle sue spalle. In mezzo al campo Uffren affianca Pondini con Rabot e Dominguez sugli esterni. In difesa capitan Ambrosi guida il reparto con Bou e Cox davanti a Ceasar. Le lariane rispondono con Bernardi per Kerr al centro dell'attacco con al suo fianco Nischler e Chidiac. In mezzo al campo spazio a Kruse e Pavan. In difesa Rizzon e Howard sono le due centrali con Marcussen e Bergersen esterne. Queste le formazioni ufficiali:
Parma (3-4-2-1): Ceasar; Cox, Ambrosi, Bou; Rabot, Pondini, Uffren, Dominguez; Distefano, Zamanian; Lonati. A disposizione: Fabiano, Copetti, Benedetti, Bertucci, Cardona, Cissoko, Esteve, Gueguen, Kajzba, Masu, Minuscoli, Pinther. Allenatore: Valenti
Como Women (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Rizzon, Howard, Bergersen; Kruse, Vaikukaityte, Pavan; Chidiac, Bernardi, Nischler. A disposizione: Ruma, Schroffenegger, Berisha, Cecotti, Kerr, Picchi, Sagen. Allenatore: Sottil
SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre
Napoli Women-Milan 0-2
65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah
Roma-Juventus 1-1
12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)
Domenica 7 dicembre
Inter-Genoa 5-0
9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic
Fiorentina-Ternana Women 1-0
2’ Omarsdottir
Parma-Como Women ore 18:00
Lunedì 8 dicembre
Sassuolo-Lazio ore 12:30
Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Fiorentina 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4*
* una gara in più