Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali

Nell'ultima gara di questa domenica in Serie A Women si sfidano Parma e Como. Le ducali si affidano a Lonati in avanti con Distefano e Zamanian alle sue spalle. In mezzo al campo Uffren affianca Pondini con Rabot e Dominguez sugli esterni. In difesa capitan Ambrosi guida il reparto con Bou e Cox davanti a Ceasar. Le lariane rispondono con Bernardi per Kerr al centro dell'attacco con al suo fianco Nischler e Chidiac. In mezzo al campo spazio a Kruse e Pavan. In difesa Rizzon e Howard sono le due centrali con Marcussen e Bergersen esterne. Queste le formazioni ufficiali:

Parma (3-4-2-1): Ceasar; Cox, Ambrosi, Bou; Rabot, Pondini, Uffren, Dominguez; Distefano, Zamanian; Lonati. A disposizione: Fabiano, Copetti, Benedetti, Bertucci, Cardona, Cissoko, Esteve, Gueguen, Kajzba, Masu, Minuscoli, Pinther. Allenatore: Valenti

Como Women (4-3-3): Gilardi; Marcussen, Rizzon, Howard, Bergersen; Kruse, Vaikukaityte, Pavan; Chidiac, Bernardi, Nischler. A disposizione: Ruma, Schroffenegger, Berisha, Cecotti, Kerr, Picchi, Sagen. Allenatore: Sottil

SERIE A WOMEN, 8ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre

Napoli Women-Milan 0-2

65’ Grimshaw, 90’+3 Appiah

Roma-Juventus 1-1

12’ Bergamaschi (R), 70’ Pinto (J)

Domenica 7 dicembre

Inter-Genoa 5-0

9’ e 65’ Wullaert, 12’ Csiszar, 45’+1’ Tomasevic, 52’ Milinkovic

Fiorentina-Ternana Women 1-0

2’ Omarsdottir

Parma-Como Women ore 18:00

Lunedì 8 dicembre

Sassuolo-Lazio ore 12:30

Classifica - Roma 19*, Juventus 14*, Fiorentina 14*, Napoli Women 13*, Milan 13*, Como Women 12, Inter 12*, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6*, Ternana Women 4*

* una gara in più