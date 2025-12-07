Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"

Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:27Serie B
Stefano Esposito
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Una sconfitta amara, maturata al termine di una gara intensa e ricca di episodi. La Carrarese esce battuta per 3-2 dal campo della Sampdoria, ma Antonio Calabro, nel post-partita, difende senza esitazioni la prova dei suoi uomini. L’allenatore analizza con lucidità la serata, evidenziando sia i meriti della squadra sia gli episodi che hanno indirizzato il risultato.

«Siamo venuti qui con lo spirito di sempre, cercando di essere equilibrati in entrambe le fasi e mi sembra che ci siamo riusciti molto bene. Abbiamo fatto il primo gol con gran voglia di incidere velocemente, abbiamo battuto un calcio di posizione veloce e siamo andati subito in avanti».

«Abbiamo subito un gol sul calcio d’angolo, una traiettoria strana sul primo palo, cosa che a noi di solito non ci capita. L’abbiamo subita in maniera semplice, perché la Sampdoria aveva un atteggiamento propositivo, con gamba, con atteggiamento giusto, con brevi linee che ci potevano mettere in difficoltà. Ma nel primo tempo non c’è stata questa difficoltà, perché abbiamo pressato bene fin dagli attaccanti».

La Carrarese era tornata avanti grazie a un’azione ben costruita: «Siamo ripassati in vantaggio con una grande azione, con un’azione corale fatta dall’ampiezza e dalle doti balistiche di Abiuso. Poi abbiamo preso un gol da 30 metri sotto l’incrocio, un grande gol. Cosa strana, perché non è che avvengano tutte le partite».

Nonostante i due vantaggi svaniti, la squadra è rimasta mentalmente dentro la partita: «Lì potevamo anche mentalmente soccombere oppure essere negativi, perché passi due volte in vantaggio contro la Sampdoria e a casa loro ci potrebbe essere un contraccolpo psicologico. Invece non c’è stato, perché nel secondo tempo siamo rientrati in campo con voglia di continuare a fare bene. Fino a quando le forze ci sono state, soprattutto da parte di Abiuso, siamo riusciti a tenere lontana dalla nostra area la Samp».

Decisivo l’episodio del rigore: «In una situazione di stallo, dove la Samp stava rifiatando perché aveva speso tanto e noi eravamo vogliosi di fare la nostra partita, c’è stato l’episodio del rigore».

«Questi ragazzi si sono rimessi in campo, hanno provato, non hanno mai mollato. Io a questi ragazzi non devo rimproverare niente. Abbiamo passato una settimana difficile dopo i cinque gol di Palermo. Siamo stati lucidi, abbiamo lavorato e abbiamo messo in campo una prestazione che non ci ha premiato. Il calcio è strano: a volte prendi punti quando fai non bene come stasera e poi li lasci completamente quando fai bene. Noi siamo dispiaciuti, ci mettiamo questa partita alle spalle, ci riposiamo domani e poi da martedì si ricomincia un’altra settimana».

«Abiuso è spettacolare, grande partita. Questa settimana l’ho visto più tempo del solito, ho avuto modo di parlarci. È una gara che ha partito da dentro, una gara un po’ più centrale delle altre. L’ho visto allenarsi bene come tutte le settimane. Questa è una partita che lui ci teneva a dimostrare. L’anno scorso è stato utilizzato poco e comunque dimostra anche la bontà. Per noi è un giocatore importante, è una prima scelta e siamo contenti di quello che sta facendo e di quello che ha fatto fino adesso. E dimostra che anche la Sampdoria lasciava Abiuso ai margini la bontà della rosa che potesse avere».

«La direzione di gara è stata in linea secondo me. Non è semplice arbitrare queste partite fra due squadre che non hanno risparmiato energie e contrasti. È stata una partita corretta, l’arbitro ha arbitrato di rigore e c’era. Negli episodi sono stati semplici da interpretare, non ci sono state grosse sbavature. Così come le espulsioni dalla panchina e la mia ammonizione. Fa parte del calcio, fa parte di una partita sentita da entrambe le parti».

Articoli correlati
Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo" Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Altre notizie Serie B
Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo" TMWSampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"... TMWCarrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"
Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza" Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza"
Bari-Pescara, i convocati di Vivarini: rientra Maggiore. out Bellomo, Darboe e Pereiro... Bari-Pescara, i convocati di Vivarini: rientra Maggiore. out Bellomo, Darboe e Pereiro
Empoli, Dionisi: "Dobbiamo imparare a non mollare. Fischi del Palermo? Dormo lo stesso"... Empoli, Dionisi: "Dobbiamo imparare a non mollare. Fischi del Palermo? Dormo lo stesso"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
3 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Il Napoli è andato più forte, serve un passo avanti velocemente"
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.2 Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Hojlund cecchino, Kelly da incubo. Conte domina Spalletti
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo (almeno) per una notte, domani tocca al Milan
Immagine top news n.4 Hojlund rovina il ritorno a Napoli di Spalletti: Conte vola, Juventus battuta 2-1
Immagine top news n.5 Insulti sessisti alla madre di Hermoso, Folorunsho si scusa: "Non posso fare altro"
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"
Immagine top news n.7 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marelli sul gol della Juventus: "Locatelli entra sul pallone, corretto lasciar correre"
Immagine news Serie A n.2 Stramaccioni: "Facciamo male alla Juve ad abbinarla alla parola Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "Periodo difficile ormai alle spalle, il gruppo ha risposto alla grande"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte: "Rafforzati nelle difficoltà, ora paura di niente e di nessuno"
Immagine news Serie A n.5 Perché il cambio di Yildiz? Spalletti: "Ho inserito Openda, pagato 45 milioni..."
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Hojlund: "Mi piace segnare ma anche aiutare, meriti da dividere con la squadra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"
Immagine news Serie B n.3 Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Immagine news Serie B n.5 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Reazione importante, la squadra merita più di quanto sta raccogliendo"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Peccato, potevamo vincere. Schiaffo morale a chi fa polemiche"
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?