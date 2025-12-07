Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo (almeno) per una notte, domani tocca al Milan
Il Napoli di Antonio Conte supera di nuovo l’Inter e si godrà almeno una notte da capolista in solitaria. Con il successo casalingo sulla Juventus, la formazione campione d’Italia sale infatti a 31 punti in classifica. Domani sera Torino-Milan per l’eventuale aggancio del Milan, momentaneamente terzo a quota 28.
La Juventus di Luciano Spalletti, invece, non approfitta delle frenate di Roma, Bologna e Como: i bianconeri restano al settimo posto in graduatoria.
Serie A, la classifica aggiornata
1. Napoli* 31
2. Inter* 30
3. Milan 28
4. Roma* 27
5. Bologna* 25
6. Como* 24
7. Juventus* 23
8. Sassuolo* 20
9. Cremonese* 20
10. Lazio* 19
11. Udinese 18
12. Atalanta* 16
13. Cagliari* 14
14. Torino 14
15. Lecce* 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona* 9
20. Fiorentina* 6
*= una partita in più
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.