Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"

Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Il Lecco arriva al trittico finale del girone d’andata in un momento complicato: tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno rallentato la corsa dei blucelesti, che domani ospiteranno un Alcione in grande forma. La squadra milanese sta sorprendendo per continuità, soprattutto lontano da casa, e per Federico Valente sarà un banco di prova molto impegnativo: “L’Alcione non è una sorpresa. Già l’anno scorso aveva idee chiare e una struttura solida. Noi abbiamo preparato la gara al meglio e vogliamo affrontare queste ultime partite con massima intensità”.

Il tema gol resta centrale. L’attacco del Lecco ha prodotto meno del previsto nelle ultime settimane, ma il tecnico garantisce che la squadra ha lavorato per invertire la rotta: “Per segnare non basta l’ultimo passaggio. Servono movimenti giusti, presenza negli spazi e cattiveria. Abbiamo curato i dettagli e aumentato precisione e ritmo, senza stravolgere nulla”.

Valente ha poi commentato il rinnovo fino al 2029 di Lorenzo Mihali, indicato come uno dei punti fermi del progetto: “Un ragazzo con potenzialità enormi. È polivalente, può ricoprire tanti ruoli e ha una qualità rara: impara in fretta. Ho fortemente voluto che venisse blindato perché ha un profilo ideale per crescere qui”.

Sul piano tattico, il tecnico difende l’ordine mostrato anche nei finali di partita, ma riconosce che a volte serve più incisività: “Prima di pareggiare devi evitare di subire il raddoppio. Però stiamo lavorando per affinare anche il piano B, che contro il Vicenza è mancato”.

Articoli correlati
Lecco, blindato il giovane Mihali: il centrocampista ha rinnovato fino al 2029 Lecco, blindato il giovane Mihali: il centrocampista ha rinnovato fino al 2029
Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento... Visita a sorpresa in casa Lecco: L'ex Milan Cristian Zapata assiste all'allenamento
Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"... Vicenza, Vescovi: "Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Ma non guardo la classifica"
Altre notizie Serie C
Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati... Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"
Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere" Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Salernitana, Raffaele: "Reazione importante, la squadra merita più di quanto sta... Salernitana, Raffaele: "Reazione importante, la squadra merita più di quanto sta raccogliendo"
Trapani, Antonini: "Peccato, potevamo vincere. Schiaffo morale a chi fa polemiche"... Trapani, Antonini: "Peccato, potevamo vincere. Schiaffo morale a chi fa polemiche"
AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno... AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"... Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza Serie C, Ravenna al cardiopalma: Okaka decisivo. Bene Benevento e Cosenza
Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della... Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
3 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti: "Il Napoli è andato più forte, serve un passo avanti velocemente"
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.2 Napoli-Juventus 2-1, le pagelle: Hojlund cecchino, Kelly da incubo. Conte domina Spalletti
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli primo (almeno) per una notte, domani tocca al Milan
Immagine top news n.4 Hojlund rovina il ritorno a Napoli di Spalletti: Conte vola, Juventus battuta 2-1
Immagine top news n.5 Insulti sessisti alla madre di Hermoso, Folorunsho si scusa: "Non posso fare altro"
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri: "Gila? Ha detto all'arbitro che non è di alto livello. Fabbri permaloso"
Immagine top news n.7 Juventus, tensione nell'arrivo al Maradona: pullman bianconero preso a sassate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Marelli sul gol della Juventus: "Locatelli entra sul pallone, corretto lasciar correre"
Immagine news Serie A n.2 Stramaccioni: "Facciamo male alla Juve ad abbinarla alla parola Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Di Lorenzo: "Periodo difficile ormai alle spalle, il gruppo ha risposto alla grande"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte: "Rafforzati nelle difficoltà, ora paura di niente e di nessuno"
Immagine news Serie A n.5 Perché il cambio di Yildiz? Spalletti: "Ho inserito Openda, pagato 45 milioni..."
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Hojlund: "Mi piace segnare ma anche aiutare, meriti da dividere con la squadra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora nel mare in tempesta. Ne usciremo"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Calabro dopo la sconfitta con la Samp: "Niente da rimproverare ai ragazzi"
Immagine news Serie B n.3 Bari-Pescara, i convocati di Gorgone: c'è il rientro di Squizzato
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati
Immagine news Serie B n.5 Serie B, gol e spettacolo a Marassi: la Sampdoria ribalta la Carrarese 3-2
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Roberts: "Confermo il mio impegno, fiducia in un'inversione di tendenza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo dopo il pari con il Novara: "Dieci minuti di presunzione ci sono costati caro"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Reazione importante, la squadra merita più di quanto sta raccogliendo"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Peccato, potevamo vincere. Schiaffo morale a chi fa polemiche"
Immagine news Serie C n.5 AlbinoLeffe, Arceci: "Serve continuità per 90 minuti. Contro l’Ospitaletto impegno cruciale"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser: "Non abbiamo fatto ancora nulla. Contro la Giana massima concentrazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?