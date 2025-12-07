Lecco, Valente alza la voce: "Serve intensità. Mihali? Un talento da proteggere"

Il Lecco arriva al trittico finale del girone d’andata in un momento complicato: tre sconfitte nelle ultime quattro gare hanno rallentato la corsa dei blucelesti, che domani ospiteranno un Alcione in grande forma. La squadra milanese sta sorprendendo per continuità, soprattutto lontano da casa, e per Federico Valente sarà un banco di prova molto impegnativo: “L’Alcione non è una sorpresa. Già l’anno scorso aveva idee chiare e una struttura solida. Noi abbiamo preparato la gara al meglio e vogliamo affrontare queste ultime partite con massima intensità”.

Il tema gol resta centrale. L’attacco del Lecco ha prodotto meno del previsto nelle ultime settimane, ma il tecnico garantisce che la squadra ha lavorato per invertire la rotta: “Per segnare non basta l’ultimo passaggio. Servono movimenti giusti, presenza negli spazi e cattiveria. Abbiamo curato i dettagli e aumentato precisione e ritmo, senza stravolgere nulla”.

Valente ha poi commentato il rinnovo fino al 2029 di Lorenzo Mihali, indicato come uno dei punti fermi del progetto: “Un ragazzo con potenzialità enormi. È polivalente, può ricoprire tanti ruoli e ha una qualità rara: impara in fretta. Ho fortemente voluto che venisse blindato perché ha un profilo ideale per crescere qui”.

Sul piano tattico, il tecnico difende l’ordine mostrato anche nei finali di partita, ma riconosce che a volte serve più incisività: “Prima di pareggiare devi evitare di subire il raddoppio. Però stiamo lavorando per affinare anche il piano B, che contro il Vicenza è mancato”.