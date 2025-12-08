Vis Pesaro, Stellone: "Ci manca qualche punto, ma siamo in corsa per gli obiettivi"

Roberto Stellone torna a parlare del pareggio ottenuto dalla sua Vis Pesaro ad Ascoli, match dopo il quale il tecnico non aveva potuto rilasciare dichiarazioni a causa dell’espulsione. Alla vigilia della sfida di Carpi, il tecnico ha analizzato quella prestazione, definendola tra le migliori dell’anno:

“È stata una partita interpretata benissimo dai ragazzi sotto tutti i punti di vista. Organizzazione, comunicazione, aggressività: hanno fatto tutto alla perfezione. Nel primo tempo non abbiamo concesso nulla, nel secondo siamo calati un po’ nel finale ma abbiamo comunque costruito occasioni per il 2-0”.

Stellone ha sottolineato la qualità della prova contro una squadra che finora aveva dominato possesso e statistiche:

“Loro hanno chiuso con il 67% di possesso ma hanno tirato poco e male, noi invece abbiamo creato di più: ingressi in area, occasioni, expected goals. Ai punti avremmo meritato la vittoria”.

Sulle scelte durante la gara: “Ho fatto un solo cambio perché funzionava tutto alla perfezione e nessuno era in affanno. I cambi si fanno se un giocatore è stanco o se un subentrante può alzare il livello. Il Carpi? È una squadra in fiducia, gioca un calcio simile al nostro e si muove molto senza dare riferimenti. Servirà massima attenzione alle loro rotazioni e grande velocità nelle nostre verticalizzazioni”.

Sulle sensazioni post-Ascoli, Stellone è chiaro:

“C’è rammarico perché avremmo meritato i tre punti, ma anche grande consapevolezza della nostra prestazione. Non abbiamo quasi mai avuto la formazione tipo. Ci mancano 4-5 punti ma siamo in linea con gli obiettivi. Dobbiamo migliorare nella continuità e nelle vittorie fuori casa”.