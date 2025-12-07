Sampdoria-Carrarese 3-2, le pagelle: Coda mantiene in vita i blucerchiati

Risultato finale: Sampdoria-Carrarese 3-2

SAMPDORIA

Ghidotti 6 - Non può nulla sui due gol di Abiuso.

Venuti 5,5 - Pochi spunti, tanti errori tecnici. Esce nella ripresa senza lasciare il segno. Dal 59’ Riccio 6 - Contributo concreto, poche sbavature.

Ferrari 5 - Primo tempo molto complicato: soffre Abiuso e rimedia un giallo pesante. Gregucci lo toglie all’intervallo per evitare rischi. Dal 46’ Hadzikadunic 6 - Entra per dare solidità, ci riesce a tratti.

Vulikic 5,5 - Sorpreso sul colpo di testa del 1-2, soffre la rapidità degli attaccanti toscani. Cresce nella ripresa ma rimane impreciso.

Depaoli 6,5 - Spinge tanto, si procura il rigore decisivo al termine di una gara intensa. Ammonito per proteste, ma sempre nel vivo

Pafundi 6,5 - Vivace, crea pericoli e fornisce l’assist da corner per l’1-1. Si vede negare un gol da uno strepitoso intervento di Schiavi. Dal 65’ Barak 6,5 - Porta qualità e presenza tra le linee, fondamentale nell’azione che porta al rigore.

Henderson 7,5 - Gol straordinario da 25 metri che rimette in piedi la Samp. Dinamismo, inserimenti, qualità: tra i migliori fino all’infortunio. Dal 74’ Ricci 6 - Esperienza e ordine nel finale.

Conti 6 - Ordinato ma poco incisivo. Svolge il compitino e dà equilibrio.

Ioannou 6 - Spinge con continuità e cerca spesso il cross. Meno brillante dietro, chiude con un giallo nel finale concitato.

Cherubini 6 - Attivo nella manovra offensiva, impegna Bleve e crea superiorità. Si spegne col passare dei minuti. Dal 58’ Benedetti 5,5 - Salvato dal VAR in occasione dell’espulsione per un fallo molto duro a centrocampo.

Coda 8 - Doppietta pesantissima: prima di testa, poi dal dischetto con freddezza. È l’anima dell'attacco blucerchiato.

Angelo Gregucci 7 - La squadra soffre dietro ma mostra reazione, carattere e idee. Cambi azzeccati. Vittoria di peso.

CARRARESE

Bleve 6 - Compie ottimi interventi su Pafundi e Cherubini, ma non basta contro un Coda in serata di grazia.

Oliana 5,5 - Spinge molto ma sbaglia passaggi chiave, compreso quello che permette alla Samp di ripartire. Stremato, viene sostituito. Dall'85’ Bouah s.v.

Illanes 6 - Arcigno e deciso, si prende un giallo ma regge fisicamente su Coda per lunghi tratti.

Imperiale 5 - Troppo morbido nell’azione che porta al rigore.

Zanon 6 - Buone iniziative sulla fascia, suo il cross perfetto per l’1-2 di Abiuso. Cala nella ripresa.. Dall’84’ Distefano s.v.

Schiavi 6,5 - Assist intelligente sullo 0-1, generoso su entrambe le fasi. Perde la testa nel finale.

Zuelli 5,5 - Distribuisce bene il gioco, meno presente quando la Samp aumenta il ritmo. Dall’84’ Parlanti s.v.

Hasa 5,5 - Ci prova più volte ma non trova precisione. Gregucci gli prende le misure e sparisce dal match. Dal 65’ Bozhanaj 4 - Con un fallo ingenuo regala il rigore della vittoria alla Samp.

Cicconi 6 - Qualche giocata interessante tra le linee ma poco incisivo negli ultimi metri.

Finotto 6 - Movimento e sacrificio, ma manca la zampata. Utile nel gioco sporco. Suo l’assist sul primo gol di Abisso.

Abiuso 7,5 -La doppietta è da bomber vero: sinistro fulmineo e colpo di testa imperioso. Dopo il 2-2 cala, ma è l’uomo più pericoloso dei suoi. Dal 68’ Torregrossa 6 - Prova un paio di giocate interessanti, tra cui un gran tiro in girata volante che meritava miglior fortuna. Ammonito per eccesso di foga.

Antonio Calabro 6 - La sua Carrarese gioca senza timori, segna due gol e mette in difficoltà la Samp. Pagano caro alcune leggerezze difensive e il fallo da rigore.