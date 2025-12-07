Antonini a sorpresa in diretta social: "Consegno il Trapani Calcio al Sindaco. Pronto a dimettermi”

La vittoria del Trapani Shark non basta a placare la tempesta. In una diretta social dai toni accesissimi, Valerio Antonini annuncia infatti la propria decisione di fare un passo indietro e consegnare simbolicamente la gestione sia del Trapani Shark sia del Trapani Calcio nelle mani del sindaco Giacomo Tranchida. Una presa di posizione clamorosa che arriva - secondo il presidente - dopo la rottura definitiva con una parte della tifoseria.

Antonini ha definito “eccezionale” la prestazione della sua squadra di basket, impegnata e vincente nonostante assenze e difficoltà. Ma subito dopo ha denunciato quello che considera “il momento più difficile” della sua presidenza a Trapani: “È evidente che la tifoseria ha abbandonato la mia gestione”, ha detto, ricordando di aver rilevato due società fallite e due impianti “fatiscenti”.

Da qui l’annuncio: “L’unico modo che ho per gestire una società è il mio. Se non è accettato, devo fare un passo indietro. Consegnò la gestione delle due società al Sindaco”. Antonini si è rivolto direttamente al primo cittadino, accusandolo di aver innescato tensioni legate alla questione del PalaShark. “Ti consegno le chiavi delle due squadre. Se verrai a prenderle, sono pronto a dimettermi”.

Il presidente ha aggiunto di essere disposto a lasciare anche la proprietà qualora emergesse un imprenditore interessato a subentrare: “In questa città vive la mia famiglia, non voglio che abbia problemi. Se non va bene il mio modo di fare, è giusto che qualcuno migliore di me porti avanti le società”.