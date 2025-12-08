Serie B, i risultati della domenica: il Palermo vince a Empoli, la Samp ribalta la Carrarese
La 15ª giornata di Serie B si apre con due match ricchi di significato e colpi di scena. Il Palermo espugna il Castellani imponendosi 3-1 sull’Empoli e confermandosi una delle squadre più in forma del campionato. La squadra di Pippo Inzaghi costruisce il successo nei primi minuti grazie a due schemi su palla inattiva: al 7’ Le Douaron firma l’1-0, mentre al 18’ Pohjanpalo raddoppia. Nella ripresa Pellegri riapre i giochi al 63’, ma il capocannoniere rosanero sigla il definitivo 3-1 al 75’, riportando il Palermo a -3 dal primo posto prima delle gare del lunedì.
L’altra sfida del pomeriggio vede la Sampdoria tornare al successo dopo giorni complicati. A Marassi, i blucerchiati battono 3-2 la Carrarese al termine di una gara vibrante. Gli ospiti colpiscono subito con Abiuso, che al 2’ e poi ancora al 25’ firma una doppietta. La Samp però reagisce con grinta: Coda pareggia una prima volta al 18’, Henderson trova un gran gol al 36’, e nel secondo tempo è ancora Coda, su rigore all’82’, a completare la rimonta. Una vittoria fondamentale per la squadra di Gregucci, che lascia il terzultimo posto e guarda con fiducia ai prossimi impegni.
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16 *
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Sampdoria 13*
Spezia 11
Pescara 9
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.