Serie B, i risultati della domenica: il Palermo vince a Empoli, la Samp ribalta la Carrarese

La 15ª giornata di Serie B si apre con due match ricchi di significato e colpi di scena. Il Palermo espugna il Castellani imponendosi 3-1 sull’Empoli e confermandosi una delle squadre più in forma del campionato. La squadra di Pippo Inzaghi costruisce il successo nei primi minuti grazie a due schemi su palla inattiva: al 7’ Le Douaron firma l’1-0, mentre al 18’ Pohjanpalo raddoppia. Nella ripresa Pellegri riapre i giochi al 63’, ma il capocannoniere rosanero sigla il definitivo 3-1 al 75’, riportando il Palermo a -3 dal primo posto prima delle gare del lunedì.

L’altra sfida del pomeriggio vede la Sampdoria tornare al successo dopo giorni complicati. A Marassi, i blucerchiati battono 3-2 la Carrarese al termine di una gara vibrante. Gli ospiti colpiscono subito con Abiuso, che al 2’ e poi ancora al 25’ firma una doppietta. La Samp però reagisce con grinta: Coda pareggia una prima volta al 18’, Henderson trova un gran gol al 36’, e nel secondo tempo è ancora Coda, su rigore all’82’, a completare la rimonta. Una vittoria fondamentale per la squadra di Gregucci, che lascia il terzultimo posto e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia