Lazio, Cancellieri: "Sofferto insieme, anche in dieci. Sono al 95%"

“Abbiamo fatto una grande partita, anche in dieci uomini abbiamo sofferto insieme”. Matteo Cancellieri analizza così, a Lazio Style Channel, il pareggio per 1-1 maturato con il Bologna: “Una grande partita e tutto sommato un buon punto".

L’attaccante ha parlato anche delle sue condizioni fisiche: “Venivo da un momento molto buono. L’infortunio mi ha fatto rallentare ma ora sto bene, oggi ho fatto più minuti, sentivo la gamba bene, non sono al 100% dico 95%, questione di giorni e tornerò come prima".

Spazio poi a un pensiero sui prossimi impegni: Oggi abbiamo creato tanto, a volte poi la palla entra o no ma è importante vedere il lato positivo, quindi il collettivo. I tre punti arriveranno e con questo tipo di squadre ci stanno anche i pareggi. Lavoriamo gara dopo gara e cerchiamo sempre di portare a casa i tre punti. Il nostro obiettivo è quello di andare a giocare ogni partita per vincere".